داعية اماراتي يوجه رسالة "محبة وتقدير" الى المرجع السيستاني

وجه الداعية الاماراتي المعروف وسيم يوسف، رسالة "محبة وتقدير" الى المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني.

وكتب يوسف، تغريدة على حسابه الرسمي موقع تويتر، " سبق وسألت أين السيستاني حول ما يجري في العراق .. لكن بعدما رأيت فيديو يلتقي به السيستاني مع الجنود العراقيين ممن أصيب في حماية شعبه ووطنه .. أوجه للـ السيستاني كل المحبة والتقدير .. في جهوده حول تجميع شباب العراق حول الوطن ..".

وختم يوسف تغريدته بالقول، " فالحق أحق أن يتبع ".

وكان يوسف وهو رجل دين إماراتي، قد شن هجوماً على المرجعية الدينية العليا في النجف ، وأطلق حملة إلكترونية تحت هاشتاك "#أين_السيستاني؟".

ونشرت صورا ومقطع فيديو، كشف عنها النقاب (يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2019)، توثق استقبال المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني جرحى الجيش العراقي تثمينا لتضحياتهم.

وكشف رئيس "رابطة جرحى الجيش العراقي"، مقدام رحيم، في تصريحات صحفية أنه "وسبعة عناصر بالجيش من الجرحى، زاروا قبل عدة أشهر الامام المفدى السيد علي السيستاني وتحدث معهم بعض الوقت وخصهم بعنايته وسمح بالتصوير معهم تكريما لهم".