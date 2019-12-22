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الحلبوسي يصل اربيل ويبحث مع بارزاني بديل عبد المهدي


بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاحد (22 كانون الأول 2019)، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في العاصمة أربيل، بشأن اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، أن "رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، آخر المستجدات على الساحة العراقية واختيار مرشح لرئاسة وزراء العراق خلفاً لعادل عبد المهدي".

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