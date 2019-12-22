الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن تعرض قوة امنية الى هجوم من قبل "داعش"الارهابي

اصدرت خلية الإعلام الأمني، الاحد، بيانا بشأن تعرض قوة من شرطة حماية نفط بيجي الى هجوم لتنظيم "داعش" الارهابي امس.

وقالت الخلية في بيان ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت، مساء أمس على نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل".

واضاف ان "منتسبي النقطة ردوا على هذا التعرض، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف"، مشيرا الى ان "الحادث اسفر عن استشهاد ٤ من عناصر الشرطة".

وتابع ان "قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت الى اصابة ضابط".

وافاد مصدر امني امس السبت، بأن اربعة منتسبين بشرطة الطاقة استشهدوا في هجوم لـ"داعش" بقضاء بيجي.