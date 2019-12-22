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انتخاب كوسرت رسول رئيسا لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"


انتخب "الاتحاد الوطني الكردستاني" كوسرت رسول، رئيسا لمجلسه السياسي الأعلى بأغلبية الأصوات، وذلك خلال المؤتمر الرابع للحزب، الذي عقد في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وجرى في المؤتمر الرابع للاتحاد وبحضور أغلبية أعضائه، اختيار المجلس السياسي الأعلى والذي يتكون من 8 أعضاء سابقين في المكتب السياسي للاتحاد والذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي.

وعقد "الاتحاد"، مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية ثانية أكبر مدن الإقليم، والأول بعد رحيل سكرتير الحزب ومؤسسه جلال طالباني.

 

وجرى انتخاب الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس برلمان الإقليم ريواز فائق ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني أعضاء في قيادة الحزب.

من جهته، قال كوسرت رسول في كلمة افتتاح المؤتمر: "أدعو كل الأطراف إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية".

وأضاف: "مستقبل الاتحاد مسؤوليتكم، وكل منا يكمل الآخر في الاتحاد، لا أحد أكثر وطنية من الآخر".

ورسول من مواليد 1952 في قرية شيواشوك بأربيل، التحق بصفوف الحزب وتسلم مناصب قيادية حتى أصبح النائب الأول لسكرتير الحزب، ويعتبر الشخص الثاني في "الاتحاد الوطني الكردستاني".

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انتخاب كوسرت رسول رئيسا لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"
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