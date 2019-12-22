مشاجرة بين متظاهرين في ساحة الوثبة واصابة ثلاثة اشخاص

افاد مصدر امني مطلع ان مجموعة من عصابات الجوكر عادت مرة اخرى الى ساحة الوثبة وسط بغداد ولكن بعض المتظاهرين السلميين حاولوا منعهم وارجاعهم فرفضت العصابات ذلك مما ادى الى حصول اشتباكات بين المجموعتين وادت الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح

واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر ان اتفاقا قد ابرم بين المتظاهرين والقوات الامنية يقضي ان تقوم الاخيرة باستلام المناطق المحاذية والقريبة من ساحة التحرير وتنتشر فيها لبسط الامن هناك