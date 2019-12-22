مجموعة اجرامية تقوم بحرق مدرسة متوسطة أمام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء مساء السبت ان مجموعة اجرامية مخربة قامت باحراق مدرسة متوسطة للبنين امام مبنى الحكومة المحلية

واوضح المصدر ان المخربين احرقوا مدرسة عثمان بن سعيد للبنين والكائنة امام مبنى الحكومة المحلية مشيرا الى ان النيران اتت على معظم ملفات طلاب المدرسة وهرعت سيارات الاطفاء الى المكان وقامت باطفاء الحريق

يذكر ان دعوات عديدة من قبل مثقفين ومسؤولين حكوميين فضلا عن اولياء الامور قد دعوا الى رجوع الطلاب الى مدارسهم لاكمال دراستهم ولكن الجوكر الامريكي العفن يأبى ذلك