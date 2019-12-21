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نائب عن الفتح يكشف شروط تحالفه بشأن رئيس الوزراء الجديد منها اكمال ما بداه عبد المهدي حول الاتفاقية الاقتصادية مع الصين التي ستبني البلاد


كشف النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، السبت 21 كانون الاول 2019، عن ابرز شروط تحالفه التي يجب ان تتوفر في شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد، مؤكداً أن الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة. 

وقال البلداوي في حديث صحفي إن "المدة المحددة لترشيح شخصية رئيس مجلس الوزراء الجديد ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم غد الاحد". 

وأضاف أن "الأمور أصبحت شبه محسومة بشأن الأسماء المرشحة لكن ما نحتاجه فقط اللمسات الأخيرة لضمان عدم اعتراض الكتل الأخرى على اسم المرشح، من اجل إعلانه بشكل رسمي".

وبين البلداوي أن "تحالفه رصد ملامح الشخصية المقبولة التي تتفق مع شروطه فيما يخص ان يكون مستقلا غير متحزب يمتلك رؤية سياسية قادر على إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، يتمتع بالشفافية والشجاعة والحيادية في اتخاذ القرار، ويحافظ على وحدة وسيادة العراق من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية". 

وأكد أن "تحالف وضع شرطا مهما وهو ان يحافظ الرئيس الجديد على ما بدء به رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي فيما يخص الاتفاقية الاقتصادية مع الصين التي ستبني البلاد وتكمل مشروع ميناء الفاو الذي سيكون المصدر الرئيسي لموازنة البلاد بدلا من النفط".

وكان تحالف البناء أعلن، السبت 21 كانون الاول 2019، أنه قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال القيادي في كتلة بدر المنضوية في تحالف البناء النائب محمد سالم الغبان في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء تمثل باقي كتل التحالف، انه "اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية للاسراع في تشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات".

واضاف "ندعو رئيس الجمهورية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وان يقدم مرشح الكتلة الاكبر"، مردفا بالقول "قدمنا اسم مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية".

بشأن مشروع قانون الانتخابات التشريعية، قال الغبان ان "الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت عليه في الانتخابات بجلسة البرلمان في يوم الاثنين".

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