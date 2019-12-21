الحشد الشعبي يعلن تكثيف نقاط المراقبة في صحراء غرب الأنبار

اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تكثيف نقاط المراقبة في صحراء غرب الأنبار للحفاظ على أمن قضاء القائم والمناطق المحيطة به.

وقال اعلام الحشد في بيان ، إن "قوات اللواء 18 في الحشد الشعبي كثفت نقاط المراقبة والتفتيش في صحراء غرب الأنبار تحسبا لأي طارئ او محاولة من داعش الارهابي التسلل لتهديد أمن المحافظة".

وأضاف، أن "تكثيف إجراءات المرابطة في صحراء غرب الأنبار يأتي من اجل الحفاظ على أمن قضاء القائم وبقية المناطق المحيطة به".