تحالف البناء: المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الاكبر

أكد تحالف البناء، السبت، ان المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر.

وقال القيادي في التحالف النائب محمد الغبان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للتحالف، إنه "تم تقديم اسم مرشح التحالف لمنصب رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية".

وأضاف الغبان، أن "الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشان الكتلة الاكبر"، مبيناً أن "يوم الاثنين المقبل سيتم التصويت على قانون الانتخابات".

وأشار الغبان، إلى "ضرورة تحديد الكتلة الاكبر غداً لتكليف مرشحها للمنصب".