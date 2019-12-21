وفد من البناء يعتزم لقاء رئيسي المحكمة الاتحادية والجمهورية لبحث موضوع الكتلة الاكبر

أفاد مصدر من تحالف البناء، اليوم السبت، بأن وفدا من التحالف سيلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية لبحث موضوع تسمية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء.

وقال المصدر ، إن "وفدا من تحالف البناء سيلتقي رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس الجمهورية بخصوص موضوع تسمية الكتلة الاكبر ومرشح رئاسة الوزراء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المجتمعين اكدوا على أن تحالف البناء هي الكتلة الأكبر".

يشار الى أن تحالف البناء عقد في وقت سابق من، اليوم السبت، اجتماعا هاما من أجل مناقشة قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الحكومة الجديدة.