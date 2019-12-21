جماعة الجوكر الاجرامية تحرق مقر فوج المهمات الخاصة بالناصرية ومنزل رئيس اللجنة الامنية بمجلس ذي قار

افاد مصدر امني، امس الجمعة، بأنه تم حرق مقر فوج المهمات الخاصة بالناصرية ومنزل رئيس اللجنة الامنية بمجلس ذي قار من قبل مجاميع الجوكر الاجرامية ومجاميع ارهابية تابعة للصرخيين وغيرهم، فيما اشار الى ان القوات الامنية دخلت حالة الانذار بنسبة 50%.

وقال المصدر ان هذه المجاميع الاجرامية والارهابية احرقت مجددا مقر فوج المهمات الخاصة ومنزل رئيس اللجنة الامنية في مجلس ذي قار المنحل وسط الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان القوات الامنية في ذي قار شددت من اجراءاتها ودخلت حالة الانذار بنسبة ٥٠٪".