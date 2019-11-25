بناءً على طلب المتظاهرين.. محافظ ذي قار يصدر امراً بإعفاء 3 مدراء دوائر في قضاء الفهود

قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، اعفاء 3 مسؤولين محليين في قضاء الفهود استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مصدر محلي ، إن "محافظ ذي قار قرر اعفاء مدراء البلدية والمجاري و الماء والموارد المائية في قضاء الفهود، بعد التظاهرات التي شهدها القضاء ضد المسؤولين المحليين". وأضاف ان "قرار الدخيلي جاء بعد مطالبة المتظاهرين بإقالة مسؤوليها المحليين".

وشهد قضاء الفهود، اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة تخللتها قطع الطريق الذي يرابط الجبايش والناصرية للمطالبة بأقالة قائممقام الفهود ومدراء الدوائر المتعينين من قبل الاحزاب.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي قد قرر، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، اعفاء أربعة مسؤولين محليين في ناحية "العكيكة" استجابة لمطالب المتظاهرين ايضا.