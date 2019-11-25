استئناف ارسال قوافل الزوار الايرانيين الى العراق براً الاسبوع المقبل

اعلنت منظمة الحج والزيارة انه سيتم استئناف ارسال قوافل الزوار الايرانيين الى العراق عبر المنافذ الحدودية البرية ابتداءً من يوم الاحد الاول من ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

واشار بيان منظمة الحج والزيارة الايرانية ان الرحلات البرية لقوافل الزوار الايرانيين للعراق ستكون في البداية مخصصة لمحافظتي طهران وزنجان على ان تتبعها المحافظات الاخرى.

واشار مصدر مطلع الى ان جميع الزوار الايرانيين الذين توجهوا لزيارة العتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة عبر الرحلات الجوية التي استؤنفت امس الاحد ، في أمن وسلامة ولا توجد أية مشكلة في هذا المجال.

وكانت قوافل الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة قد توقفت لمدة شهر بعد زيارة الاربعين الحسيني، نتيجة الاوضاع الراهنة في العراق.

يذكر ان السلطات الايرانية اعادت مؤخرا فتح المنافذ الحدودية مع العراق بمحافظة خوزستان (شلمجة وجذابة)، ومحافظة ايلام (مهران).