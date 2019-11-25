الكعبي: سنذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية

أكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أن البرلمان سيذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية، مشيرا الى أن القانونين سيشرعان معا خلال وقت قصير.

وقال الكعبي في بيان، صدر عقب استقباله رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي في بعثة الامم المتحدة في العراق - امير عرين، إن "أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية تاريخية ومشتركة مع بعثة الامم المتحدة تتمثل في تغيير وإصلاح العملية الانتخابية وتصحيح مسارها بما يلبي طموح الجماهير وإعادة ثقتهم فيها"، لافتا الى "وجوب وضع ضمانات لحفظ صوت وحق الناخب والمرشح على حد سواء".

وبين ان "مجلس النواب سيذهب بما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسنشرع القانونين بشكل متزامن وخلال وقت قصير سيما وهما يعدّان جوهر العملية الانتخابية وخطوة أولية وجدية لضمان التغيير والإصلاح".

وبحسب البيان، فقد تدارس الكعبي مع الخبير الانتخابي "مجموعة ملاحظات قدمتها البعثة الأممية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية".