أبو الوليد: يتهم ’’الطرف الثالث’’ بقتل متظاهري ذي قار وحرق ممتلكات ويكشف حصيلة الساعات الماضية

قال قائد شرطة ذي قار اللواء الركن محمد القريشي "أبو الوليد"، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني، 2019) إن هناك "طرفاً ثالثا" هو من اطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين في المحافظة وحرق مقار ومؤسسات، فيما حذر من وجود "أياد خبيثة" تسعى لخلق "فوضى ضمن مؤامرة تستهدف العراق".

وذكر القريشي في تصريح صحفي"، إن "طرفاً ثالثاً هو من يطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين في ذي قار"، مبينا أن "3 من عناصر الأمن والمتظاهرين قتلوا في الساعات الـ72 ساعة الماضية، فضلا عن جرح اكثر من 38 عنصر أمن".

وأضاف قائد شرطة ذي قار، المعروف بـ"أبو الوليد"، إن "هناك اياد خبيثة توجه بعمل فوضى في ذي قار وهي من تأمر بعمليات الحرق، وهي جزء من مؤامرة"، مبينا أن "أوامرنا بسحب مكافحة الشغب لا علاقة له بما يجري الحديث عنه بشأن قتل المتظاهرين".

وأكد قائلاً: "منعنا أي إطلاق نار ضد المتظاهرين، وأتحدى كل من يقول أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص صوبهم"، مشيراً إلى أن "هناك 3 معتقلين من المتظاهرين، خرج اثنان منهم بكفالة، ولا صحة لاعتقال 22 متظاهراً".