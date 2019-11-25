مصادر مطلعة: بيان "الانقلاب العسكري" الذي تفاجأ به العراقيون لية أمس عملية استخبارية استباقية

اعلنت مصادر مطلعة اليوم الاثنين، عن معلومات تفيد ان بيان (الانقلاب العسكري) الذي تفاجأ به العراقيون منتصف ليل أمس في صفحة الموقع الرسمي لجهاز مكافحة الارهاب، لم يكن نتاج عملية (تهكير)، بل هو عملية استخبارية استباقية عالية المستوى. وكانت تهدف الى:

- التحقق من فرضيات أمنية (محتملة)، تشمل: حركة عسكرية، وارتباط شخصي (قيادي)، واستجابات آنية، واتصال خارجي، وتحليل بياني، واستشفاف رؤى مستقبلية.

- كما استهدفت على صعيد مدني استدراج شبكات، وتحليل سلوك، وكشف آليات لاطراف مصنفة (خصوم)، بينها خارجية.

- الاشاعة نشرت في الموقع الرسمي وفي صفحة تويتر الرسمية للجهاز في آن واحد، بما يؤكد استبعاد فرضية التهكير.

- نشر البيان منتصف الليل، بما يؤكد أن هدفه ليس جس نبض الجمهور العادي الذي خلد معظمه للنوم وإنما جس نبض جهات ومؤسسات.