قائد عمليات بغداد يكشف عن اعداد ’’المندسين’’ بين المتظاهرين ومتوسط اعمارهم

أكد قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوي، الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، أن حماية المتظاهرين من أولويات القوات الامنية، مبيناً أن القوات بعيدة كل البعد عن "اعتقالهم وخطفهم"، فيما أشار الى أن "المندسين" هم فئة من الشباب.

وقال المحمداوي في تصريحات صحفية، إن "عملية الاعتقال او موضوع الخطف بعيدون نحن جدا عنه ولا حقيقة له وليس من ثوب القطعات الامنية البطلة، وواجبنا هو حماية المتظاهرين".

وأضاف، "هناك تحقيق باكثر من 3 – 4 عمليات خطف، وتوصلنا فيه نتائج ، بالمقابل تم اطلاق سراح 3 او 4 ناشطين".

وتابع قائد عمليات بغداد، "اكرر، هنالك عناصر الغرض منها خلط اوراق والاساءة للمتظاهرين واستغلال الوضع الامني الحالي والخاسر الاكبر هم ابطالنا المتظاهرين لاننا نريدهم ان يجنون ثمارهم ويحصلون على جميع حقوقهم ويستمرون في تظاهراتهم النبيلة باهدافهم الواضحة".

وأشار الى أن "هناك مجموعة من الشباب وعمرهم لا يتجاوز 22 – 21 سنة وعددهم 150 الى 200 شخص يسيئون الى التظاهرات".

وكان المحمداوي قد أكد، في وقت سابق، أن استخدام الرصاص الحي ممنوع ضد المتظاهرين"، مضيفاً أن "القوى الأمنية تأخذ تشكيلات دفاعية فقط".

كما قال إن "المتظاهرين أبناؤنا ولا نستخدم العنف ضدهم"، مشيراً إلى "وجود عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن"، معلنا "القبض على متظاهرين اعتدوا على مجموعات أمنية بالأمس".

إلى ذلك، شدد على أن قوى الأمن لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين، مشيرا إلى وجود "مجاميع تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".