الإعلام الأمني تعلن قتل ستة "ارهابيين" في كركوك

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن قتل ستة "ارهابيين" وضبط وكر عبارة عن نفق تحت الأرض في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قطعات الشرطة الاتحادية تنفذ عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الارهابية في وادي الكرحة بمحافظة كركوك، وتتمكن من قتل ٦ إرهابيين".

وأضاف البيان أن القوة "عثرت على وكر عبارة عن نفق تحت الأرض وبداخله، حزام ناسف وعبوة محلية الصنع و٤ مخازن بندقية ومخزني قناص وملابس عسكرية ومواد طبية، فضلا عن اواني طبخ وافرشة متنوعة".