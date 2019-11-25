رئيس مجلس النجف: لن أعود للمنصب حتى لو صدر قرار بالعودة

أعلن رئيس مجلس محافظة النجف، خضير الجبوري، اليوم الأثنين، أنه لن يعود إلى منصبه عقب تجميد عمل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، حتى وأن صدر قرار بالعودة.

وقال الجبوري في بيان، "نؤكد التزامنا الكامل بقرار حل مجلس المحافظة من قبل البرلمان، وأنا أول من استجاب للقرار وقام بتسليم ذمته على مستوى مجالس العراق عموما"، نافيا "الاشتراك بأي اجتماع او نشاط يخص المجلس منذ صدور القرار".

وأضاف الجبوري، أن "قرار عدم عودتي الى المجلس نهائي ولن أعود حتى لو تم اصدار أي قرار بالعودة، وذلك نزولا عند رغبة ابناء النجف واستجابة لمطالبهم بحل المجالس واحتراما لدماء الشهداء"، مشددا على "ضرورة توخي الدقة والمصداقية في نقل ونشر الأخبار وعدم الإنجرار وراء أي إشاعة تهدف الى الإساءة لسمعتي ومواقفي".