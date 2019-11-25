عبد المهدي: مشروع شبكات النقل سيسهم بتحسين إيصال الكهرباء لأربعة ملايين منزل

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أن مشروع شبكات النقل الذي تنفذه شركة "جنرال الكتريك" الأميركية، يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية وتوفير 3000 فرصة عمل، مبيناً أن المشروع سيسهم بتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي ل‍عبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الأميركية للطاقة المتجددة GE Renewables جيروم بيكريس والوفد المرافق له".

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، "دعمه لمشاريع جنرال الكتريك في قطاع الكهرباء ومن ضمنها مشروع شبكات النقل والذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام والذي يتضمن إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية سعة 400/132 و132/33 ومحطات متنقلة، وتوفير اكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع انحاء العراق".

وأضاف عبد المهدي، أن مشروع شبكات النقل سيسهم "بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في جميع أنحاء العراق، إلى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ".

من جانبه، أعرب بيكريس عن "عزم الشركة إنشاء أكاديمية جنرال الكتريك للشبكات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالي التي ستتولى تدريب وتخريج العديد من الطلاب والمهندسين وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل".