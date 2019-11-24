خبير قانوني : انتخاب نجم الجبوري محافظاً لنينوى "باطل" واعضاء مجلس المحافظة قد يتعرضون للسجن

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأحد 24 تشرين الثاني 2019، ان انتخاب الفريق نجم الجبوري محافظاً جديداً لنينوى، من قبل اعضاء مجلس المحافظة، "باطل"، فيما بين سبب ذلك.

وقال حرب، خلال حديث صحفي ان "تصويت مجلس محافظة نينوى على اختيار نجم الجبوري محافظاً مخالفة قانونية وادارية واضحة وصريحة، ويعد هذا الانتخاب باطل ولا شرعية قانونية له".

وبين ان "جميع مجالس المحافظات في عموم العراق، تم الغاؤها بقرار من مجلس النواب، واي قرار تتخذه هذه المجالس لا قيمة قانونية لها، وتعد باطلة، ومحكمة القضاء الاداري سوف تقبل اي طعن يقدم لها بهذا الخصوص".

وأضاف الخبير القانوني ان "ما اقدم عليه اعضاء مجلس نينوى، قد يعرضهم لعقوبة السجن بسبب ارتكابهم جريمة لانتحالهم صفة وظيفية، لا يملكونها بقرار برلماني".

قبل ذلك، رأى النائب عن محافظة نينوى، قصي عباس، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) أن تنصيب الفريق الركن نجم الجبوري محافظاً، غير قانوني.

وقال عباس، عبر منشور على منصة فيسبوك، إن "قرار مجلس نينوى المنحل سواء في إقالة منصور المرعيد، أو تنصيب الجبوري غير قانوني"، مبينا "لعدم صدور قرار من المحكمة الاتحادية للطعن المقدم بصدد قانونية مجلس النواب، بحل مجالس المحافظات".

ورأى أن "خطوة مجلس المحافظة سيكون لها آثار سلبية على مجمل الوضع الأمني والإداري والخدمي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري، المنتخب مؤخراً محافظاً لنينوى من قبل مجلس المحافظة، في مؤتمر صحفي، إن أساس عمله سيكون العدل والانصاف، فيما أشار الى أن اختياره ’’من أبناء المحافظة’’ هو تكريم للقوات المسلحة.

من جهته علق محافظ نينوى، منصور المرعيد، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) على انتخاب محافظ جديد لنينوى، مؤكدا أنه لا يعترف بمخرجات وقرارات مجلس ’’منحل’’، على حد قوله.

ولفت الى تقديمه "طعنا الى القضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية".