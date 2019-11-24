شرطة كربلاء ترد على بيان لنقابة المعلمين اتهم منتسبين بالتدخل في شؤون الملاكات التربوية

ردت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاحد، على بيان نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء المقدسة الذي صدر هذا اليوم حول وصول عدد من الشكاوى لادارات المدارس حول تدخل المنتسبين في شؤون الملاكات التربوية.

وبينت القيادة في بيان ان "واجب مفارزها الأمنية هو فقط تأمين الحماية الكاملة لرسل العلم وابناؤنا الطلبة والممتلكات العامة والخاصة ولتقديم افضل الخدمات الامنية لجميع الشرائح بدون استثناء".

ووجهت قيادة الشرطة بحسب البيان "جميع مفارزها الامنية المكلفة بتأمين حماية المدارس عدم التدخل في شؤون الطلبة والملاكات التدريسية بتاتاً وهذا يعد مخالف للأوامر والتعليمات العسكرية والواجب المكلفين به فقط توفير الاجواء الآمنة للمدارس وكوادرها فضلا عن حماية الممتلكات العامة والخاصة وجميع المواطنين الكرام".

ونوهت القيادة الى ان "الانسجام والود الكبير ولعدة سنوات مع هذه النقابة العريقة لم ولن يذهب سدى ببعض التصرفات الفردية اللامسؤولة التي تسيئ للقوات الأمنية، حيث ان هناك تعاون مشترك واسع بين الشرطة والنقابة الموقرة ومديرية التربية والمؤسسة التعليمية بشكل عام وكان اخرها اشتراكهم ببناء وترميم ورسم العديد من المدارس في عموم ارجاء المدينة وبجهود تطوعية بهدف دعم العملية التربوية والتعليمية وبناء بلدنا العراق العزيز".

وأكدت انها "لن تسمح لبعض التصرفات الفردية التي تكون قد صدرت من هنا او هناك دون توجيه منا ان تسيئ لهذه العلاقة الطيبة ".