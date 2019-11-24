النزاهة تعلن صدور امر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إنه "تم صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء"، مبينةً أن "المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين".

وأضافت أن "محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت".