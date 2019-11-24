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قائد عمليات بغداد: مخربون ينتشرون ليلاً وسط العاصمة لاثارة الفوضى و’’المولوتوف’’ سلاحهم بشارع الرشيد


وصف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، المتظاهرين السلميين في العاصمة بابطال لديهم رسالة عظيمة، مشيرا بالوقت ذاته الى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال اعمال الحرق والاحتكاك مع القوات الأمنية.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي ان "بعض من يذهب للبنك المركزي وينتشر قرب المحال التجارية وسط بغداد في ساعات متأخرة يريد التخريب".

وأضاف ان "المتظاهرين السلميين أبطال ورسالتهم عظيمة ونحن نحميهم"، مبينا "نحن مع مطالب المتظاهرين المشروعة ولم يحدث أي احتكاك معهم".

ونفى الفريق الركن استخدام القطاعات الأمنية التابعة لقيادة العمليات الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، لافتاً الى وجود "مجموعة مخربة استخدمت المولوتوف في شارع الرشيد التاريخي لأغراض التخريب وضد القوات الامنية".

وأشار الى ان "المخربين الذين يخربون المال العام والخاص يسيئون للمتظاهرين".

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن سبع فرق دفاع مدني تباشر بعملية اخماد حريق حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد.

وذكر إعلام وزارة الداخلية، في بيان، أن "حريقا اندلع داخل بناية لبيع التجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي قرب جسر الاحرار ببغداد".

وأشارت الى ان "7 فرق من الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الامنية باشرت في عمليات الاخماد".

وكان مكتب إعلام مديرية الدفاع المدني، كشف الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن الحرائق التي نشبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني، وهي المناطق التي ينتشر فيها وعلى مقربة منها، المتظاهرون، وسط بغداد، أغلبها "مفتعلة"، مبيناً أن بعض البنايات تعرضت للحرق مرتين أو أكثر.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العقيد جودت عبد الرحمن داوود في تصريح صحفي، إن "أغلب الحرائق التي شبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني مفتعلة"، مشيراً إلى أن "بعضها حدث مرتين أو أكثر في البناية الواحدة".

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