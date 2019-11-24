كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاحد، تفاصيل حادث مقتل طالبة من قبل عنصر بالحشد العشائري في الكرابلة.

وقال المحلاوي في حديث صحفي، ان "سيطرة امنية تابعة للحشد العشائري (اعالي الفرات) متمركزة في منطقة ناحية الكرابلة بقضاء القائم غربي الانبار، اطلق احد افرادها عدد من الاطلاقات النارية على عجلة صالون تحمل طالبات مدرسة بعد مشادة مع سائقها على خلفية وجود زجاج مظلل في العجلة، ما ادى الى استقرار ثلاثة اطلاقات نارية في جسد طالبة فارقت الحياة على اثرها".

واضاف ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث وعملية اطلاق النار باتجاه العجلة"،

مشيرا الى ان "احد افراد السيطرة ذكر بان سائق العجلة لم يمتثل لاوامر منتسبي السيطرة التي وجدت للمرابطة على احد الطرق في المنطقة المذكورة".