شرطة ذي قار تدعو للحفاظ على سلمية التظاهر والابتعاد عن اشعال الحرائق

دعت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، الى الحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة ضمن المواقع المحددة للتظاهر، فيما شددت على الابتعاد عن الاضراب القسري واشعال الحرائق.

وقالت شرطة ذي قار في بيان صدر، اليوم "إننا نمر بمنعطف تاريخي خطير حيث وجود المغرضين الذين يحاولون ايقاع الفتن واثارة الشغب والفوضى والذهاب بعيدا عن السلم والامن والحاق الضرر بالآمنين"، مشددة على "اخذ الموضوع بجدية تامة لتهدئة الوضع العام في المحافظة".

ودعت الى "الحفاظ على سلمية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة وفي الطرق الحضارية وضمن المواقع المحددة للتظاهر من قبل الناشطين المدنيين والقائمين على التظاهرات في المحافظة".

كما دعت الى " الابتعاد عن الاضراب القسري و اشعال الحرائق وقطع الطرق العامة و الجسور لما لها من ضرر يتسبب بإيقاف مصالح الكادحين وقطع ارزاقهم"، مشددة على أن "الحقوق والمطالب تتحقق عندما تكون المطالب بالطرق السلمية تجعل اصحاب القرار اكثر اهتمام لتحقيقها".