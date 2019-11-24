شرطة كربلاء تعلن نصب سيطرات مؤقتة في مركز واحياء المحافظة

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاحد، عن نصب سيطرات مؤقتة بالاشتراك مع الأجهزة الامنية الأخرى في المدينة القديمة وحتى الأحياء البعيدة لقطع الطريق اما الجماعات الارهابية لعدم استغلال الظروف لتحقيق اهدافهم الإجرامية.

وقالت القيادة في بيان إنه تم "القيام بعمليات استباقية وإجراء الممارسات الامنية ونصب السيطرات المؤقتة من خلال الوحدات القتالية والمحلية بالاشتراك مع الأجهزة الامنية الأخرى ضمن قاطع المسؤولية بدءا من المدينة القديمة والانفتاح حتى الأحياء البعيدة عن مركز المدينة لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية من تحقيق احلامهم المريضة واستغلال الظروف لتحقيق اهدافهم الإجرامية بالإضافة الى تحقيق الأهداف الروتينية للقبض على المطلوبين ورصد الحالات المخالفة للقانون بغية ديمومة الأمن والنظام العام".

وأضافت القيادة، أن "هذا الإجراء جاء بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود نوايا خبيثة لهذه الجماعات باستغلال ظروف التظاهرات لنفذ سمومهم وإلحاق الأذى بالمواطنين من خلال إلحاق الضرر المباشر او غير المباشر عن طريق زرع الفتن والتفرقة بين مكونات الشعب".

ودعت القيادة، المواطنين لالى "أخذ دورهم الوطني بالجانب الأمني والتعاون مع اخوانهم في الأجهزة الامنيه بالإبلاغ عن كل مايجلب الشك او خرق للقانون انطلاقا من مبدأ ان الأمن مسؤولية الجميع من أجل بقاء محافظة كربلاء ٱمنه ولديمومة الأجواء الٱمنه للمتظاهرين السلميين اللذين خرجوا للمطالبة بالإصلاحات وعدم السماح بتعكير هذه الأجواء الطيبة التي سطر فيها ابناء هذه المدينة المعطاء صورا جميلة في التظاهر الحضاري المسؤول بالمطالبة بالحقوق المشروعة".