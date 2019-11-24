الجمارك: حجز طائرة مسيرة في جمرك مطار بغداد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، حجز طائرة مسيرة وردت بدون موافقات رسمية في جمرك مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان إنها "حجزت طائرة مسيرة مع كاميرة مراقبة ضبطت بحوزة مسافر عراقي الجنسية في جمرك مطار بغداد الدولي حاول إدخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وأكدت الهيئة، أن "هكذا استيرادات تحتاج إلى موافقات رسمية قبل استيرادها وفقاً لقانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة".