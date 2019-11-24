مجلس الوزراء يقر توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساس للمدن للشرائح المشمولة

وافق مجلس الوزراء على توزيع الأراضي الواقعة داخل التصميم الأساس المصدق للمدن على الشرائح المشمولة بموجب خطة تعدها كل محافظة ويصادق عليها وزير الاعمار والإسكان والبلديات، بحسب بيان للأمانة العامة للمجلس.

وقالت الامانة في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن قرار مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة استلام خطط المحافظات خلال عشرة أيام، وبعكسه يعتبر مصادق عليها بسعر 250 دينار للمتر الواحد، وتؤلف لجان في كل محافظة برئاسة المحافظ او رئيس الوحدة الإدارية، ومديرية البلدية، ومدير الأملاك في البلدية المعنية لأغراض التوزيع.

وتقوم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط بإدراج مشروع مسح وفرز الأراضي السكنية عن طريق اجراء وزارة الاعمار والإسكان مناقلة من تخصيصاتها لعام 2019.

ويعد هذا القرار استثناء من قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019) الذي يمنع توزيع الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن.