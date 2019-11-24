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الانواء الجوية: امطار وعواصف رعدية ابتداء من الاربعاء


توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ان تشهد البلاد تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من الاربعاء المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها  ان "الطقس سيكون يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متفرقة مع حدوث عواصف رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية مع انخفاض بدرجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي يتحول تدريجيا خلال الليل وابتداء من الاقسام الغربية الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار تكون متوسطة الشدة الى غزيرة في اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية وتنخفض درجات الحرارة عدة درجات"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة النوبية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا مع انخفاض لدرجات الحرارة".

يذكر ان البلاد شهدت خلال شهر تشرين الثاني تساقط امطار قليلة وفي مناطق محدودة.

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