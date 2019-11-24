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المرعيد في أول رد على انتخاب محافظ جديد لنينوى: لا نعترف بمخرجات وقرارات مجلس ’’منحل’’


علق محافظ نينوى، منصور المرعيد، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) على انتخاب محافظ جديد لنينوى، مؤكدا أنه لا يعترف بمخرجات وقرارات مجلس ’’منحل’’، على حد قوله.

وقال المرعيد، في بيان: "لا نعترف بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك جلسة اليوم التي صوت بها على اختيار احد المرشحين لمنصب المحافظ كونها تفتقر الى السند القانوني وما زلت امارس مهامي كمحافظ".

ولفت الى تقديمه "طعنا الى لقضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية".

وأشار الى انه "لن يتخلى عن مهام عمله الا بمرسوم جمهوري مثلما كُلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق"،

مؤكدا ان "النظر في الطعن الذي قدمه مجلس محافظة نينوى ضد قرار البرلمان سيتم النظر فيه بشهر شباط من العام المقبل حيث يعتبر مجلس المحافظة معطل وغير شرعي حتى موعد النظر في الطعن المقدم من قبله".

قبيل ذلك أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته التي خصصها للتصويت على المحافظ الجديد خلفاً للمقال منصور المرعيد.

وقال المصدر ، إن "مجلس محافظة نينوى صوّت على اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً بالأغلبية بـ 23 صوتاً".

وأضاف ان" مجلس محافظة نينوى صوت على الجبوري محافظاً بعد تنافسه مع مرشحين اثنين آخرين"، مشيراً إلى أن "مجلس نينوى عقد جلسته في مبنى المجلس شرق مدينة الموصل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بأن القوات الأمنية طوقت مجلس محافظة نينوى، ولم تسمح لأي شخص بالاقتراب منه، وذلك عقب إصدار المحافظ منصور المرعيد أمراً بعدم السماح لأعضاء المجلس بالوصول اليه والاجتماع.

وكان محافظ نينوى منصور المرعيد، قد وجه، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) كتاباً يمنع فيه أعضاء الحكومة المحلية من دخول مبنى مجلس المحافظة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب الذي صوت عليه نهاية تشرين الاول الماضي، والذي يقضي بحل مجالس المحافظات، وتخويل المحافظ بإدارة المحافظة، تحت اشراف المجلس.

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