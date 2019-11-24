الشيخ قيس الخزعلي : ان الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري بهذا الخصوص

اكد امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي خلال حديثه لبرنامج تلفزيوني امس السبت، ان الطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ويجب ان يجري تحقيق استخباري بهذا الخصوص، وكشف الخزعلي عن عدم قدرة الجهات المعنية على كشف هوية الطرف الثالث،

وقال الخزعلي ان "لجنة التحقيق ادارية ولن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصه اما الاجهزة الاستخبارية فهي لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها الحالية" بحسب رأيه.

وقال الخزعلي خلال حديثه ان "شقيقه شارك بالتظاهرات لكنه ارتدى الكمامة فيما تدعم والدته مطالب المتظاهرين وتدعو لمحاسبة الساسة الفاسدين"،

معربا عن دعمه للتظاهرات داعيا المتظاهرين الى البقاء في الساحات لحين تحقيق المطالب، معتبرا ان ضغط المرجعية الى جانب التظاهرات الشعبية جعلت القوى السياسية تشعر بالخطر.

الخزعلي اكد ايضا ان "اجراء الانتخابات المبكرة لن يخرج العراق من ظلمته في الوقت الراهن"، معتبرا ان رئيس الحكومة ليس اساس الازمة لكن اختيار البديل هو المشكلة، ودافع الخزعلي عن رئيس الحكومة قائلا ان ملف "الزوية" كان تلفيقا بحق الاخير ولو ثبتت ادانته لما وافق عليه تحالفي سائرون والفتح.

واضاف امين عام عصائب اهل الحق ان العراق ليس مستعدا لانقلاب عسكري او ثورة شاملة وان مايحصل اليوم هو اصلاح تدريجي ولن يكون شاملا رغم "فوران" الشباب المطالب بالتغيير، مستغربا من موافقة رئيس الحكومة على مهلة الـ 45 يوما لاجراء الاصلاحات التي اعلن عنها، كاشفا في الوقت ذاته عن امكانية اقالة رئيس الحكومة في حال لم يقدم استقالته بعد فشله بتنفيذ الوعود.