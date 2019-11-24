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على الرغم من فقدان شرعيته مجلس المحافظة يصوت على تنصيب رجل امريكا نجم الجبوري محافظا لنينوى
وكالة انباء براثا
66
2019-11-24
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