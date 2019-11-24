النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين بذي قار

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أوامر استقدام وأحكام إدانة بحق عدد من مديري الدوائر في محافظة ذي قار.

وقال دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة (ذي قار) أصدرت أوامر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة صحة ذي قار السابق ومعاونه مع اثنين من الأطباء بتهم تتعلق بهدر المال العام".

وأضافت، أن "أوامر الاستقدام شملت مدير ضريبة ذي قار، إضافة إلى معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية في المحافظة؛ بتهمة هدر المال العام"، لافتة إلى "صدور حكمين بالحبس بحق المدانين مدير تقاعد ذي قار ومدير عقارات الدولة السابقة في المحافظة".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، خلال الشهر الحالي، صدور عدة أوامر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار، من بينهم المحافظ السابق ومعاون المحافظ، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار ومدير حقل الغراف النفطي.