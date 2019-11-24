طائرات F16 تدمر "وكراً لداعش" الارهابي في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، أن طائرات F_16 العراقية دمرت وكراً لتنظيم "داعش الارهابي" في محافظة صلاح الدين، مشيرة الى مقتل من فيه.

وقالت في بيان صدر صباح اليوم إن طائرات الـ F_16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكراً لعصابات داعش الارهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، مؤكدة "قتل من بداخله من عناصر إرهابية".

ونوهت خلية الاعلام الامني في بيانها المقتضب، الى انها ستكشف تفاصيل العملية لاحقا.