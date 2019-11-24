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محافظ النجف يصدر قرارات "اصلاحية" جديدة


اصدر محافظ النجف لؤي الياسري، (ليلة امس السبت)، سبعة ‏قرارات "اصلاحية" جديدة بينها "الزام" كافة دوائر المحافظة بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود دائمين، فيما أعلن عن تخصيص مليارين وسبعمائة مليون دينار لاكمال المستشفى الالماني.

وقال الياسري في بيان صحفي عنونه "إصلاحات أخرى جديدة" ، ومكون من سبعة قرارات، تنشر السومرية نيوز، ماجاء في نصه:

اولا:.

الزام جميع مدراء دوائر الدولة بالمحافظة بتقديم رؤيا شاملة وواضحة يحدد فيها برنامج عمل رئيس الدائرة واقسامها وذلك لتطوير الاداء وضمان النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطن وتخويله الصلاحيات اللازمة لتنفيذ البرنامج ليتنسى لمدير الدائرة المختص تنفيذ اصلاحات بصورة سريعة وواضحة وملموسة وبفترة زمنية تحدد من قبله، على ان يتم تزويد مكتب السيد المحافظ ببرنامج اصلاح الدائرة بفترة اقصاها 10/12/2019م وبخلاف هذا الموعد سيتم اعفاء رئيس الدائرة المتلكئ فورا لعدم قدرته على العمل بصورة واضحة وجدية.

ثانيا:

تخصص قوة امنية مختصة من مديرية شرطة النجف الاشرف وبالتنسيق المباشر مع شرطة الاثار وبرفقة ممثل دائرة الاثار وممثل مديرية بيئة النجف الاشرف للقيام بالجولات التفتيشية اليومية المستمرة لمنع كل من تسول له نفسه العبث بالطارات الاثرية قرب منخفض بحر النجف مهما كانت هذه الجهة حكومية ام اهلية واقامة الدعوة القانونية بشان المخالفين فورا .

ثالثا:.

تشكيل لجنة تدقيقية لغرض تدقيق المواد التي تم شراؤها من قبل لجنة التوثيق والنشر مشروع النجف عاصمة الثقافة 2012 من (تماثيل _ مخطوطات_ صور اثرية ) وغيرها ومطابقتها مع مستندات الشراء والادخال والاخراج المخزني على ان تقدم اللجنة التدقيقية تقريرها بأسرع وقت .

رابعا :.

توجيه مديرية الزراعة بمنع تجديد العقود الزراعية المجرفة والغير مستغلة في المحافظة والتي مضى تعاقدها اكثر من سنة وتزويدنا بأرقام ومساحات هذه القطع لغرض توحيدها واعلان استثمارها من خلال الشركات الزراعية الرصينة والمختصة بالزراعة من اجل دعم المنتوج المحلي وتوفير اكبر عدد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة.

خامسا:.

توجيه والزام كافة دوائر المحافظة بتحويل كافة الاجراء اليوميين الى عقود دائمين في نفس الدائرة وعلى مدراء الدوائر المعنية تنفيذ .هذا الاجراء بدون اي تعقيدات او تأخير.

سادسا:.

المحافظ يخاطب الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تعيين او تشغيل 7000 محاضر ومحاضرة مع التأكيد على توفير التخصيص المالي لهم من اجل تكليفهم للعمل في مدارس المحافظة بالمركز والاقضية والنواحي لسد النقص الحاصل في الملاكات التربوية وبكافة الاختصاصات.

سابعا:.

من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء ومع وزير الصحة ووزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة رئيس اللجنة حصلت الموافقة على تخصيص مبلغ مليارين وسبعمائة مليون دينار عراقي لاكمال المستشفى الالماني بالسرعة القصوى لحاجة المحافظة اليها وادخاله الخدمة الصحية حيث سيساهم انجاز هذا المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الجيدة والمتطورة لابناء النجف الكرام وسيساهم في تحقيق العديد من فرص العمل

وكان الياسري قد اصدر، مساء الجمعة الماضي، ستة ‏قرارات "اصلاحية" بينها تغيير ‏ثمانية مدراء دوائر وبعض ‏رؤساء الوحدات ‏الادارية‏ ‏ ‏

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محافظ النجف يصدر قرارات "اصلاحية" جديدة
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