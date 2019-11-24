النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في بابل

اوضحت هيئة النزاهة، الاحد، تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة بابل، مبينة أن محكمتي جنايات بابل وجنح الحلة أصدرتا حكمين بإدانة المدير العام لدائرة صحة المحافظة ومدير بلدية الحلة السابق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيتين اللتين سبق للهيأة ان حققت فيهما وأحالتهما للقضاء، إن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكماً حضورياً بحبس المُدانين كلٍّ من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات في البلدية بالحبس لمدة ثلاث سنوات، في قضية تجهيز حاويات نفايات سعة 1100 لتر من قبل إحدى الشركات إلى مديرية بلدية الحلة".

وأوضحت الدائرة إنه "تم تنفيذ الحكم الحضوري بحق المدانين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وتم إيداعهما في الحبس".

وأضافت ان "محكمة جنح الحلة أدانت المدير العام لصحة المحافظة ومتهمين اثنين الأعضاء في لجنة جرد وتثمين العقارات الخاصة بدائرة الصحة"، لافتة إلى "صدور قرار بإدانتهم، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".