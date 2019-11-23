التربية: يوم غد دوام رسمي لجميع المديريات

دعت وزارة التربية، السبت، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى توجيه مدارسها بالدوام الرسمي ليوم غد الاحد، فيما شددت على الالتزام والمحافظة على انسيابية الدوام.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ان "الوزارة وجهت مديرية الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة"، مؤكدة أن "الطلبة والتلاميذ هم امانة في اعناق الكوادر التدريسية".

وأضاف أن "الكوادر التربوية والطلبة ملزمة لاكمال المناهج لكونهم مطالبين بتوقيتات زمنية لإجراء الامتحانات في وقتها المحدد".