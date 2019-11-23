مكتب عبد المهدي يكشف تفاصيل زيارة بنس الى العراق

كشف مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تفاصيل زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى العراق، وفيما اشار الى أن جرى اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء، أكد أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

وقال المكتب في بيان، إن "مايك بنس نائب الرئيس الامريكي قام بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش ومن المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا".

وأضاف أنه "جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بحدود الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين"،

مشيرا الى أن بنس "نقل نائب الرئيس تحيات الرئيس الامريكي ترامب واستمرار التعاون من اجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين".

ولفت البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء بارك لنائب الرئيس وعائلته بعيد الشكر، وطلب نقل تحياته الى الرئيس الامريكي والقوات التي تساهم بتدريب القوات العراقية، واكد على اهمية سيادة واستقلال العراق وعلى توفير الامن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في اطار الاتفاقيات الإستراتيجية بينهما".

ووصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم السبت، إلى العراق في زيارة غير معلنة.