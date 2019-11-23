وزارة الصناعة تنفي استقالة وزيرها

نفت وزارة الصناعة، السبت، استقالة وزيرها صالح عبد الله الجبوري، فيما دعت وسائل الإعلام إلى مراعاة وتوخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار.

وذكرت الوزارة في بيان ان "وزارة الصناعة تنفي نفياً قاطعاً ما تتاقلته عدد من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى بشأن تقديم وزيرها صالح عبدالله الجبوري استقالته".

وأضافت أن "هذه الاخبار عارية عن الصحة وانها مجرد اكاذيب وشائعات مغرضة"، مشيرة الى أن "الوزير الجبوري حضر جلسة مجلس النواب المقرر عقدها هذا اليوم السبت، وقد تم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل، لعدم اكتمال النصاب".

وجددت الوزارة دعوتها، إلى كافة وسائل الإعلام بـ "مراعاة وتوخي الدقة والمصداقية في نشر الأخبار وعدم السماح لمروجي الشائعات والأكاذيب بالإساءة للوزارة".