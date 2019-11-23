الحلبوسي: قانونا المفوضية وانتخابات البرلمان سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان، مشيرا الى أن هذين المشروعين سيتصدران جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل.

وقال الحلبوسي في بيان "نؤكد أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

وأضاف أن "هذين القانونين سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها".