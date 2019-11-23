برلماني يكشف عن استقالة وزير الصناعة من منصبه

اعلن عضو مجلس النواب عن تحالف القوى السنية عبدالله الخريبط يوم السبت ان وزير الصناعة صالح الجبوري استقال من منصبه من الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقال الخربيط في مؤتمر صحفي اليوم، ان " وزير الصناعة صالح الجبوري استقال من منصبه وهو من ضمن حزمة اصلاحات رئيس مجلس الوزراء ونحن مع كل الاصلاحات لإزالة اي وزير".

واضاف ان "تعليق حضورنا للجلسات لا يرتبط بغاية سياسية بل لقطع المهاترات السياسية"، مردفا بالقول انه "لن يتم تمضية قوانين شخصية ومكتسبات لأحزاب بحجة المتظاهرين وذريعة التظاهرات".

وتابع الخريبط "نحن مع كل مطالب التظاهرات وسنحضر الجلسات وما لا يخص الاحتجاجات ليس لنا فيه شأن".

وكانت كتلة تحالف القوى التي تضم جهات سياسية سنية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة.

واخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسته اليوم والتي كانت من المقرر ان تشهد استجواب وزير الصناعة.

وكان مصدر برلماني قد قال في وقت سابق من اليوم، إن ان وزير الصناعة اعتذر عن الحضور الى جلسة استجوابه، بسبب شموله في التعديل الوزاري.

ويعتزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجراء تعديلات كبيرة على اعضاء حكومته تشمل 9 وزراء، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية.