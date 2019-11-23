كتلة تحالف القوى السنية تعلق عضويتها والبرلمان يخفق في استجواب وزير

اعلنت كتلة تحالف القوى التي تضم جهات سياسية سنية يوم السبت تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة.

وقالت عضو الكتلة غيداء كمبش في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة نواب عن تحالف القوى ان "الكتلة تعلن تعليق عضويتها لجلسات البرلمان باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة التي تتضمن القوانين والقرارات الاصلاحية وعدم اعتماد اسلوب الانتقائية في تقديم القوانين".

واضافت ان "عدم التزام الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في عودة النازحين خارج وداخل البلد الى مناطقهم، واستمرارها في التدقيق والتصاريح الامنية، والتعسف بحق المواطنين وتعقيدات لا مبرر لها تُعدُ شرعنة للفساد والابتزاز".

وكان مصدر برلماني قد قال في وقت سابق من اليوم ان وزير الصناعة اعتذر عن الحضور الى جلسة استجوابه، بسبب شموله في التعديل الوزاري.

ويعتزم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجراء تعديلات كبيرة على اعضاء حكومته تشمل 9 وزراء، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية.