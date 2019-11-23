البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى الاثنين المُقبل

أفاد مصدر نيابي، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بأن مجلس النواب قام بتأجيل انعقاد جلسته الى يوم الاثنين المُقبل.

وقال المصدر إن "المجلس قام بتأجيل انعقاد جلسته الى يوم الاثنين المقبل".

وكان مجلس النواب، قد أجل، في وقت سابق من اليوم، انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال مصدر صحفي إن مجلس النواب أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتتضمن جلسة اليوم، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975، بالإضافة الى التصويت على مشروع انضمام العراق لاتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.

وستتضمن التقرير الأول للجنة التعديلات الدستورية، بالإضافة الى القراءة الأولى لمقترح قانون مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل.

كذلك، فإن للجلسة ستتضمن استجواب وزير الصناعة والمعادن.