قائد عمليات نينوى السابق يرشح لمنصب المحافظ

قدم قائد عمليات نينوى السابق، الفريق المتقاعد نجم عبد الله الجبوري، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، طلباً الى رئيس مجلس محافظة نينوى، لقبول ترشحه محافظاً لها.

وجاء في الوثيقة، الصادرة من الجبوري، "الى رئيس مجلس المحافظة، يرجى التفضل بالموافقة على قبول ترشحي لمنصب محافظ لنينوى، وذلك كوني مستوفي كافة الشروط القانونية الخاصة بالترشح لهذا المنصب، خدمة لاهالي المحافظة".

وكان محافظ نينوى منصور المرعيد، قد وجه، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) كتاباً يمنع فيه أعضاء الحكومة المحلية من دخول مبنى مجلس المحافظة، تنفيذاً لقرار حل مجالس المحافظات.

وتضمنت الوثيقة الصادرة من مكتب المحافظ أنه "تنفيذاً لقرار مجلس النواب العراقي المتخذ في الجلسة رقم (10) في 28102019، المتضمن حل وانهاء عمل مجالس المحافظات وكافة المجالس المحلية، وتخويل المحافظ او احد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة واستلام الذمم من رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تقرر منع دخول أعضاء مجلس محافظة نينوى الى مبنى المجلس، او عقد أي جلسة ضمن الحدود الإدارية لمحافظتنا".