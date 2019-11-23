الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 17 عنصرا في الصقلاوية والفلوجة.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية أن ” مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 41 واستخبارات ومكافحة ارهاب الانبار ومفرزة من استخبارات وامن الانبار ، تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونه من 17 عنصرا كانوا يشكلون مجاميع صغيرة وتعتقلهم في مناطق الصقلاوية والفلوجة بالأنبار”.

وأضاف البيان، أن “الملقى القبض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة 4 ارهاب”