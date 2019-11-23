تحالف الفتح يؤكد اصراره على إنهاء التواجد الأجنبي في البلاد

أكد القيادي في تحالف الفتح حسن شاكر ، أن مجلس النواب بصدد تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من البلاد، مبينا أن، تشريع القانون سيسهم في منع تدخل امريكا بالشأن الداخلي العراقي.

وقال شاكر في حديث صحفي "، اليوم السبت، ان "مجلس النواب عازم على تشريع قانون إنهاء التواجد الأجنبي داخل العراق لمنع تدخل أي دولة أجنبية بالشأن الداخلي".

وأضاف أن "أمريكا سعت خلال تواجدها إلى افتعال الأزمات لاسيما خلال الأيام الماضية ". مؤكدا أن وعي المتظاهرين والقوى السياسية افشل جميع المخططات الأمريكية الرامية لزعزعة الأوضاع في البلاد"