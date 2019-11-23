شرطة النجف تنفي اغتيال ناشط مدني وتكذّب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل

نفت قيادة شرطة النجف، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، اغتيال ناشط مدني في المحافظة، مؤكدة أن الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ليس في العراق.

وقال الموسوي في حديث صحفي إن "الحديث عن وجود عملية اغتيال طالت احد الناشطين في المحافظة لا صحة له، ولم تسجل قيادة الشرطة أي نوع من أنواع هكذا جريمة".

وأضاف أن "شريط الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له، ومفبرك بشكل واضح وليس في العراق".

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية، قد تداولت أمس الجمعة، شريطا مصورا لعملية اغتيال تطال أحد الناشطين في تظاهرات محافظة النجف.

وقالت الوسائل، إن جهة مجهولة قامت باغتيال الناشط المدني أحمد الياسري من قبل جهة مجهولة، في ساعة متأخر من مساء الجمعة اثناء عودته من ساحة الاعتصام إلى منزله.