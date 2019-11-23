وزير الصناعة يعتذر عن حضور جلسة استجوابه بتهم الفساد لشموله بالتعديل الوزاري

افاد مصدر مطلع في مجلس النواب، اليوم السبت، بأن وزير الصناعة صالح الجبوري اعتذر عن الحضور الى جلسة اليوم لاستجوابه بسبب شموله بالتعديل الوزاري.

وقال المصدر ان “وزير الصناعة صالح الجبوري أعتذر عن الحضور الى جلسة اليوم لاستجوابه بسبب شموله في التعديل الوزاري”.

يذكر أن النائب محمود ملا طلال، قدم طلبا الى رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الصناعة عن ملفات تتعلق بهدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي وملفات تتعلق بفساد مالي واداري.