متظاهرون خارجون عن القانون يحرقون محال تجارية في شارع الرشيد مرة اخرى

افاد مصدر امني اليوم الجمعة ان مجموعة خارجة عن القانون مندسة مع المتظاهرين قامت باحراق ثلاثة محلات تجارية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن حرائق اندلعت ، مساء اليوم، داخل ثلاثة محال تجارية قرب مقتربات جسر الاحرار ضمن شارع الرشيد، وسط بغداد".

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث، لمكافحة الحرائق".

يذكر ان مجموعة اجرامية قامت صباح اليوم باحراق عدد من المحال التجارية في شارع الرشيد ايضا حيث احرقوا محال للاقمشة حيث كانت الخسائر جسيمة اتت على جميع الاقشمة الموجودة في المحال .